Глава ГКНБ Кыргызстана предложил наказывать людей за знакомство с наркоманами

Он заявил, что невозможно исправить наркоситуацию в Кыргызстане и сохранить качественный генофонд нации ординарными методами.

На совещании Совета безопасности в Бишкеке 7 октября обсуждалась Национальная программа по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков на период до 2010 года и результаты по ее реализации министерствами и ведомствами.

Как сообщает АКИpress, в связи с тем, что несмотря на увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков, наркоситуация имеет тенденцию к ухудшению, председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Мурат Суталинов предложил неординарные меры по борьбе с преступностью.

По мнению главы ГКНБ, первое, что необходимо сделать – это провести идеологическую работу и заставить общество думать, что коррупционеры, наркомафиози, террористы, экстремисты — люди «второго сорта», создать презрение к ним. В данное же время вся борьба силовых ведомств направлена на наркопотребителей, которые являются больными людьми, нуждающимися в лечении.

Во-вторых, необходимо создать ситуацию, чтобы на наркотиках было невыгодно зарабатывать. По мнению Суталинова, в Кыргызстане не так и много наркомафиози: в Чуйской области — 3-4 человека, несколько мелких в Бишкеке и около десятка в Оше.

«Я ничего умного не придумал», - несколько раз повторял М.Суталинов, приводя в пример США, где знаменитого гангстера Аль Капоне, подозреваемого в организации убийств около 700 человек, посадили в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.

В-третьих, ограничение прав человека. Признанный наркобароном гражданин должен быть лишен права голосовать, его дети не должны получать бесплатное образование, ему запрещено жить в столице, областных центрах и некоторых курортных центрах.

В-четвертых, по мнению Суталинова, введением всего одного предложения можно быстро навести порядок в стране: «Если один из членов ОПГ совершает какое-то типичное преступление и об этом знал второй член ОПГ, то арестовываются все члены ОПГ». «Один совершил, второй знал, а закрываем, например, 50 членов ОПГ», - объяснил он.