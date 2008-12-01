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Уникальная операция на детском сердце проведена столичными хирургами

01 декабря 2008 15:17
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Столичным врачам впервые удалось спасти жизнь ребёнка весом всего в 980 граммов, избавив его от врождённого порока сердца. Сегодня ребёнок уже идёт на поправку, а врачи закрепляют опыт на других не менее тяжёлых случаях.

По причинам, понятным любому, мама спасённого малыша  не общается с прессой. И хоть сегодня тревоги уже позади, ребёнок идёт на поправку, память ещё свежа. Родившись в семь месяцев, с врождённым пороком сердца, ему повезло встретить в первые дни жизни  -- специалистов высшего класса.

О  нём говорят здесь - настоящее чудо.  Маленького пациента  помнят не только хирурги, хотя таких тяжёлых случаев здесь ежедневно – достаточно. Это и материнские слёзы  и бессонные ночи медперсонала. Сейчас малыш уже вне опасности, идёт на поправку и набирает вес. Повторная операция  вряд ли понадобится. 

А это ещё один  уникальный случай.  Врачам пришлось работать с подобием сиамских близнецов. Патологию не разглядели гинекологи на ранних стадиях беременности. Кроме безголового, но жизнеспособного второго плода-паразита, у девочки обнаружились и серьёзные проблемы с сердцем. Операция длилась  около трёх часов. Малышку отделили от её недоразвитой сестрёнки, а после прооперировали сердечко. 

На памяти  хирургов это, наверное, к счастью,  только второй случай. Операция прошла успешно. Девочку назвали Инессой. Напамять о тяжёлом рождении с возрастом у Инессы останется небольшой шрам. И мама не желает, чтобы дочка узнала, чего стоило маме её появление на свет.

С  начала года  здесь  проведена почти тысяча операций на сердце. Около половины из них – с искусственным кровообращением. 


 

# общество # Операции на сердце

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