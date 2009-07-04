На праздновании Дня Независимости было около полутора миллионов человек

Как отметили правоохранители, День независимости в Беларуси прошел без происшествий.

Нарушений порядка во время проведения праздничных мероприятий допущено не было. Кстати, участие в них приняли около миллиона четырехсот тысяч человек.

Больше всего людей пришло на праздник в Минске — около 700 тысяч. По оценкам столичного ГУВД, около полумиллиона зрителей присутствовало на параде. В вечерних гуляниях участвовали около 200 тысяч минчан и гостей столицы. Столько же наблюдали и за праздничным салютом, который был организован в белорусской столице в шести местах.

Сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме. Сами белорусы с пониманием отнеслись к повышенным мерам безопасности.

Никаких чрезвычайных происшествий зафиксировано не было и по линии МЧС. Для спасателей эти сутки прошли в обычном режиме.