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В рунете появился профессиональный блог работника заправочной станции

04 июля 2009 12:49
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Блоггер пишет о работе на АЗС, о том, как на заправках обманывают автомобилистов и о том, как избежать обмана.

«Этот блог я начал вести после того, как пошёл работать на автозаправочную станцию (АЗС). На этих страницах я постараюсь рассказать о том, что увидел, работая на АЗС, как можно заработать на АЗС, как на заправках обманывают автомобилистов и как сами заправщики обманывают хозяев заправки. Читая этот блог, вы узнаете, как избежать обмана, как узнать недолили вам топливо или нет, как определить качество бензина. В то же время, эти страницы будут полезны операторам АЗС и пистолетчикам на заправках, т.к. в блоге публикуются материалы о самых распространённых ошибках», — сообщает автор блога azs13.ru.

# общество

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