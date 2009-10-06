Роману Полански отказали в условном освобождении

Как и ожидалось, Министерство юстиции Швейцарии отклонило ходатайство об условном освобождении из-под стражи Романа Полански, которое было подано несколько дней назад его адвокатом Эрве Темимом.

Таким образом, всемирно известный режиссер останется под арестом как минимум два месяца, а то и больше: Полански придется дожидаться решения о его возможной экстрадиции в США или об отказе американской стороне в этом.

Как ранее писала газета Le Figaro, причина нежелания отпустить режиссера заключается в том, что Полански в прошлом бежал в Европу, едва добившись условно-досрочного освобождения в США. С того момента американское правосудие считает его беглецом. А в таких условиях добиться освобождения под залог чрезвычайно трудно.

Тем временем власти штата Калифорния уже готовят формальный запрос об экстрадиции мэтра мирового кинематографа из Швейцарии в США. Запрос будет готов в течение двух месяцев, пишет Newsru.com.