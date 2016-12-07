На марафоне «Доброе сердце» в Слуцке можно будет помочь 4-летнему больному мальчику

Новости Беларуси. Традиционный благотворительный марафон «Доброе сердце» пройдет 9 декабря в Слуцке.

В 2016 году главная цель организаторов – помощь 4-летнему случчанину Елисею Серому, которому срочно необходимы средства на лечение.

Обрести счастливое детство мальчику и его семье помогут постоянные участники акции: музыканты, певцы и неравнодушные к чужой судьбе зрители. Подобные мероприятия на протяжении недели проходят во всех районах области.

Первый благотворительный марафон по инициативе областного комитета БРСМ провели в Молодечно 7 лет назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.