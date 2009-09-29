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На космодроме Байконур идут последние приготовления

29 сентября 2009 09:21
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Запуск корабля «Союз» намечен на завтра.

Он доставит на орбиту 21-й экипаж МКС и седьмого космического туриста. Утром ракету установили на стартовой площадке.

Запуск корабля «Союз»

Запуск корабля «Союз»

Запуск корабля «Союз»

Запуск корабля «Союз»

Запуск корабля «Союз»

Запуск корабля «Союз»

# общество # Фотофакт

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