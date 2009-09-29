На космодроме Байконур идут последние приготовления

Он доставит на орбиту 21-й экипаж МКС и седьмого космического туриста. Утром ракету установили на стартовой площадке.
Столицу страны и пригороды власти объявили зоной бедствия.
Две сотни кличек предложили жители Беларуси для зубренка, который появился на свет в Минском зоопарке 9 сентября.
В Беларуси они проходили в два этапа - на Борисовском и Обуз-Лесновском полигоне.
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