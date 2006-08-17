На электроподстанциях появились камеры видеонаблюдения

В прошлом году на электрических подстанциях погибло 27 человек. В этом количество погибших снизилось до девяти. Возможно, от дорогого, но опасного для жизни оборудования воров стали отпугивать камеры видеонаблюдения.

:Четыре таких наблюдательных устройства уже появились на подстанции "Неман". Энергетическое "сердце" районного центра в Столбцах - не самая мощная и не самая молодая подстанция. Тем не менее, работает она бесперебойно. В минувшем в году в концерне <Белэнерго> ее признали лучшей.

Подстанция оснащена современными и надежными электрогазовыми выключателями. Они позволяют в доли секунды обнаружить и отключить поврежденные участки электросетей и на трансформаторе, и на всей линии. На стенах установлены новые обогреватели белорусского производства. Они греют только определенное пространство, а не всю комнату. Это существенная экономия средств.

Превратить все белорусские электрические подстанции в современные и надежные - реально. Главное, чтобы созданное потом не разграбили вандалы.