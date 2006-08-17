Прямой эфир

На электроподстанциях появились камеры видеонаблюдения

17 августа 2006 08:44
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В прошлом году на электрических подстанциях погибло 27 человек. В этом количество погибших снизилось до девяти. Возможно, от дорогого, но опасного для жизни оборудования воров стали отпугивать камеры видеонаблюдения.

:Четыре таких наблюдательных устройства уже появились на подстанции "Неман". Энергетическое "сердце"  районного центра в Столбцах - не самая мощная  и не самая  молодая  подстанция. Тем не менее,  работает она бесперебойно. В минувшем в  году  в концерне <Белэнерго> ее признали лучшей.

Подстанция оснащена современными  и надежными электрогазовыми  выключателями. Они позволяют в доли секунды обнаружить и отключить поврежденные участки  электросетей и на трансформаторе, и на всей линии. На стенах установлены новые обогреватели белорусского производства. Они  греют только  определенное пространство, а не всю комнату.  Это существенная экономия средств.

Превратить все белорусские электрические подстанции в  современные и надежные - реально.  Главное, чтобы созданное  потом не разграбили  вандалы.

# общество

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