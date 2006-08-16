Столичная ГАИ советует: не торопись!

Сотрудники ГАИ Фрунзенского района решили дисциплинировать водителей маршрутных такси. В столице прошла акция "Маршутка - не торопись".

Сонгласно правилам дорожного движения, микроавтобусы должны ездить по крайней правой полосе. Однако водители "маршруток" придерживаются других законов - рыночных. Чем быстрее едешь - тем больше заработаешь. Мешают лишь люди в форме госавтоинпекторов.

Спорить с блюстителями дорожного порядка бесполезно. А иногда чревато последствиями. Правда, не сегодня. В ГАИ Фрунзенского района решили сменить гнев на милость, и вместо составления администратиного протокола вручали нарушителям печатные издания с профилактическими советами.

Еще одно требование к "маршруткам", которое часто не соблюдается - исправное техническое состояние машины. На конечных остановках ежедневно проводятся проверки. Теперь за техническую неисправность автомобиля будет отвечать не только водитель, но и владелец транпортного средства, а также механик, который поломки "не заметил".