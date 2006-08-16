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Столичная ГАИ советует: не торопись!

16 августа 2006 15:21
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Сотрудники ГАИ Фрунзенского района решили дисциплинировать водителей маршрутных такси. В столице прошла акция "Маршутка - не торопись".

Сонгласно правилам дорожного движения,  микроавтобусы должны ездить  по крайней правой полосе. Однако водители "маршруток" придерживаются других законов - рыночных. Чем быстрее едешь -  тем больше заработаешь. Мешают  лишь  люди в  форме госавтоинпекторов.

Спорить с блюстителями дорожного порядка  бесполезно. А иногда  чревато последствиями. Правда, не сегодня.  В ГАИ Фрунзенского района решили   сменить гнев на милость,  и вместо составления  администратиного протокола  вручали  нарушителям  печатные издания с профилактическими  советами.

Еще одно  требование к "маршруткам", которое часто не соблюдается - исправное техническое состояние машины. На конечных остановках  ежедневно проводятся проверки.   Теперь за техническую неисправность автомобиля будет отвечать не только  водитель, но и владелец транпортного средства, а также механик, который  поломки   "не заметил".

# общество

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