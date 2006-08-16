Сотрудники МЧС помогают сберечь урожай от пожаров

В нынешнем году собрать, а главное уберечь урожай от огня, механизаторам помогают добровольные пожарные дружины. Специализированная техника сопровождает комбайны в каждом хозяйстве.

:Пожарный экипаж Александра Наумовича на равных с комбайнерами отвечает за сохранность нового урожая. В уборочной страде он участвует уже второй сезон. Приходилось и техническое состояние комбайнов проверять и тлеющую солому заливать водой, вспоминают дружинники.

Подготовку к уборке урожая спасатели Гродненщины начали ещё в мае. Обучили механизаторов правилам пожарной безопасности. Проверили зерносушильные и складские помещения. Особое внимание - экипировке комбайнов. Игорь Сирож, главный государственный инспектор по охране труда, транспорта и пожарной безопасности управления по сельскому хозяйству Слонимского райисполкома отметил, что <на каждом комбайне имеется минимум два огнетушителя>: в обязательном порядке - две лопаты и кошма. Имеется весь противопожарный инвентарь.

За время уборочной кампании на Гродненщине не было ни одного чрезвычайного происшествия. Собранное зерно благополучно поступает на склады. И механизаторы, и руководители хозяйств понимают, что урожай необходимо сохранить.

Гродненские пожарные останутся на полях до тех пор, пока не будет убран последний гектар зерновых. Однако на этом их работа не закончится: впереди - сбор картофеля, сахарной свеклы и кукурузы.