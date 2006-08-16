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Сотрудники МЧС помогают сберечь урожай от пожаров

16 августа 2006 15:22
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В нынешнем году собрать, а главное уберечь урожай от огня, механизаторам помогают добровольные пожарные дружины. Специализированная техника сопровождает комбайны в каждом хозяйстве.

:Пожарный экипаж Александра Наумовича на равных с комбайнерами отвечает за сохранность нового урожая. В уборочной страде он участвует уже второй сезон. Приходилось и  техническое состояние комбайнов проверять и тлеющую солому заливать водой, вспоминают дружинники.  

Подготовку к уборке  урожая спасатели Гродненщины начали ещё в мае. Обучили механизаторов правилам пожарной безопасности. Проверили  зерносушильные и складские помещения. Особое внимание - экипировке  комбайнов. Игорь Сирож, главный государственный инспектор по охране труда, транспорта и пожарной безопасности управления по сельскому хозяйству Слонимского райисполкома отметил, что <на каждом комбайне имеется минимум два огнетушителя>:  в обязательном порядке - две лопаты и кошма. Имеется весь противопожарный инвентарь.

За время уборочной кампании на Гродненщине не было ни одного чрезвычайного происшествия. Собранное зерно  благополучно поступает на склады.  И механизаторы, и руководители хозяйств понимают, что урожай  необходимо сохранить.

Гродненские пожарные останутся на полях до тех пор, пока не будет убран последний гектар зерновых. Однако  на этом их работа не закончится: впереди - сбор картофеля, сахарной свеклы и кукурузы.

# общество

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