На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям

Новости Беларуси. В основе – не укладка нового асфальта, а переработка старого слоя. Благодаря этому ремонт обходиться намного дешевле, качество на уровне, а рабочих рук требуется в два раза меньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Смычок, производитель работ ГП «Гордорматериалы»:
Работы шумные сами по себе. Получается своего рода бетонная подушка, бетонное основание, за счет которого дорога может простоять десятки лет.
По такому методу отремонтируют дороги на Радиальной, Академической, Орловской, Заславской, а также несколько улиц в поселке Сокол.