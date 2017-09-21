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На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям

21 сентября 2017 20:15
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Новости Беларуси. В основе – не укладка нового асфальта, а переработка старого слоя. Благодаря этому ремонт обходиться намного дешевле, качество на уровне, а рабочих рук требуется в два раза меньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям-1

Сергей Смычок, производитель работ ГП «Гордорматериалы»:
Работы шумные сами по себе. Получается своего рода бетонная подушка, бетонное основание, за счет которого дорога может простоять десятки лет.

По такому методу отремонтируют дороги на Радиальной, Академической, Орловской, Заславской, а также несколько улиц в поселке Сокол.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Сергей Смычок

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