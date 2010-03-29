Москвичи в кризис стали сдавать в аренду кухни и балконы

В условиях кризиса на московском рынке аренды жилья стали появляться необычные предложения. Для получения дополнительно заработка москвичи начали сдавать в аренду балконы, кладовки и кухни.

Согласно обзору аналитического портала "ГдеЭтотДом.ру", объявления об аренде балконов рассчитаны, в основном, на компании, которые могли бы разместить на нем свою рекламу. В настоящее время найм балкона с хорошими видовыми характеристиками в столице обходится в 2-10 тысяч российских рублей в месяц. Кроме того москвичи предлагают балконы под хранение различного имущества, а также для просмотра салютов или праздничных концертов (услуга стоит от 1000 до 6000 рублей). Такие предложения встречаются в социальных сетях или на интернет-форумах.

Также в объявлениях довольно часто предлагается взять в аренду кладовку или ее часть. Чаще всего подсобные помещения арендуют для хранения зимней резины для автомобиля, велосипедов и теплых вещей. Аренда кладовки в среднем стоит 1000-2000 рублей в месяц, пишет Lenta.ru.

Среди необычных предложений по найму эксперты также отмечают предложение об аренде кухни с оборудованием на несколько дней (800-1400 рублей), гаражей для постоянного проживания (12 тысяч рублей в месяц), квартиры для проведения банкетов и вечеринок, а также для съемки сериалов. Как и до кризиса популярной среди владельцев жилья является суточная аренда. Ежедневно в столице сдается около 1000 квартир на один или несколько дней. Цены в этом сегменте варьируются от 1200 до 10 тысяч рублей за день. Почасовая аренда в Москве обходится в 200-1500 рублей.