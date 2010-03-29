В Минске обсудили вопросы подготовки управленческой элиты

В белорусскую столицу приехали представители шести стран: России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, и Таджикистана.

Участникам встречи, а это ректоры академий и институтов госуправления и госслужбы стран ЕврАзЭС, направил приветствие Президент Беларуси Александр Лукашенко. В программе форума – посещение белорусской кузницы госкадров – Академии управления при Президенте и ряда успешных предприятий.

Утром собравшиеся за круглым столом управленцы подписали Устав Евразийской Ассоциации национальных академий и институтов госуправления и госслужбы. Напомним, решение о ее основании было принято два года назад во время международного форума в Бишкеке.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Чужой опыт – он тоже полезен. Всегда существуют, если не огромные слои, то по крайней мере крупицы, которые можно эффективно перенести на нашу действительность, на нашу жизнь.

Григорий Фреюк, проректор по образованию Академии управления при Президенте Кыргызской Республики:

– В Беларуси очень интересен опыт сочетания экономической роли государства, она достаточно высока. Вот вам каким-то образом удалось преодолеть негативные последствия, которые есть у рыночной экономики, с помощью разумной, оптимальной государственной политики.



Андрей Марголин, проректор по международным связям Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации:

– В Беларуси, все-таки, не сырьевая экономика. Она достаточно конкурентоспособна, несмотря на те кризисы, которые есть. В конце концов, обмен опытом антикризисного управления – почему бы и нет? Мы с большим удовольствием будем видеть в своей аудитории профессоров из Белорусской академии государственного управления.