Отопление в административных зданиях Минска могут отключить уже 29 марта

Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Административные и общественные здания столицы должны перейти в режим «протапливания».

В жилых домах холодными станут пока только батареи на лестничных клетках. Экономический эффект от подобных мероприятий очевиден – жители мегаполиса за сутки сберегают 350 миллионов рублей.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:

– Режим протапливания – это, когда температура в общественных и административных зданиях должна быть ночью и в выходные дни не больше 12 градусов. Когда люди приходят на работу, включается отопление. Этот режим должен выдерживаться при положительной температуре наружного воздуха в отопительный период.

Речь о полном отключении тепла в жилых домах пока не идет. Необходимо, чтобы средняя температура воздуха за окном на протяжении пяти дней была не менее восьми градусов. Первыми от системы отопления по традиции отключат административные здания, последними – учреждения образования и здравоохранения. Окончание нынешнего отопительного сезона по прогнозам специалистов наступит 10-12 апреля.