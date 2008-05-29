Гуманитарный груз из Беларуси отправился в Китай

Это помощь пострадавшим от землетрясения. На борт самолета погружены 5 тысяч полушерстяных одеял и 36 30-местных каркасных палаток.

Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом для пострадавших районов Китая вылетел с военного аэродрома в Мачулищах. При погрузке присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев и советник Посольства Китая в Беларуси. Освещение самолета и молитву "О благополучии путешествующему" совершили белорусские священники.



Приблизительно в 6 часов утра по местному времени в пятницу борт совершит посадку в городе Чэнду провинции Сычуань. Из Китая в Беларусь самолет доставит форму, в которой белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине.



По последним данным число погибших в юго-западном Китае увеличилось до 68,5 тысяч, пропавших без вести почти 19,5 тысяч, раненых — свыше 365 тысяч человек.



Традиционная помощь белоруской стороны будет оказана и Греции. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев. На Балканском полуострове уже начался сезон лесных пожаров. 2 июня МЧС Беларуси направит Ми-26 с экипажем спасателей. Бороться со стихией в Греции белорусы будут все лето.