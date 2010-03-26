Молодые журналисты попробовали изменить мир к лучшему

Более 200 участников собрал городской конкурс детско-юношеских СМИ. Творческий порыв будущих корреспондентов не ограничивали и в темах разрешили полет фантазии.

Жюри выбрало не только лучшую газету и видеофильм, но и оценило журналистский талант будущих акул пера. Корреспонденты до 18 получили неожиданное задание и написали свои статьи за 2 часа.

Екатерина Михайловская, участница конкурса:

Конкурс дает настоящий шанс показать не только своей школе, но и людям более старшим, профессиональным и известным в этом жанре то, что бередит душу тебе и что ты хочешь сказать миру.

Елена Олешко, заведующая детско-юношеской телестудией Минского государственного дворца детей и молодежи:

Главное о чем дети пишут. Основная наша цель была побудить детей к социальному творчеству. Чтобы они задумались, может быть не о каких-то глобальных проблемах, а о культуре поведения, о том, что нас окружает на локальном уровне.