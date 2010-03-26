На Западной Двине в районе города Дисна сотрудники МЧС будут взрывать лед

Здесь велика вероятность резкого подъема воды. В целом паводковая ситуация в Беларуси находится под контролем. Населению постоянно оказывают помощь в откачке и пропуске талых вод.

Паводковые воды за сутки подтопили в Беларуси десятки жилых домов и сотни подворий. Больше всего пострадал Столбцовский район Минской области.

Неман разлился, в большой воде оказались 30 частных домов и сотня подворий. Местные жители от эвакуации отказались, но вот перемещаются исключительно на лодках. В случае еще большего разлива реки горожан поселят в одном из детских оздоровительных лагерей.

Пока ситуация остается под контролем. Спасатели работают в усиленном режиме. Так же в зону подтопления попали Борисовский, Калинковичский и Житковичский районы.

Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные могут прогреметь первые грозы. Дожди принесёт южный циклон. Днем будет очень тепло для этого времени года. В юго-западных районах столбик термометра поднимется до плюс 19.