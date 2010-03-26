Имеют ли право магазины продавать подпорченные овощи и фрукты?

В этом магазине на улице Гинтовта царит настоящая демократия! Посетители предоставлены сами себе. Нашей съемочной группе без проблем удалось пройти в торговый зал, направить камеру на испортившиеся продукты, включить «запись» и ожидать, пока кто-нибудь заметит наше присутствие.

Пять минут спустя служба охраны все же нас заметили. Оказалось, что снимать запрещено, а покупать — пожалуйста. Вообще, у покупателей в этом магазине прав больше, чем в других: вот тебе ящик с гнилыми фруктами — выбирай любой. В ассортименте яблоки, бананы, груши. Да еще и за половину цены! Оказывается, такие вот «скидки» в цене не только у продавца, но и у покупателя.

Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска:

Вся продукция, которая реализуется в торговой сети, должна соответствовать требованиям безопасности и качества. Продукция, которая не удовлетворяет этим условиям, реализовываться не должна.

А в другом магазине, на Сурганова, царит абсолютная власть. Власть качества. Путь на прилавок этого супермаркета тернист и нелегок. Маршрут от склада до покупательской корзины по силам одолеть далеко не всем продуктам.

Елена Федосеева, заведующая магазином:

В первую очередь при приемке товара фрукты и овощи тщательно перебираются. При фасовке корнеплодов (картошка, морковь, лук) мы тщательно перебираем,и плохой товар не упаковываем и не фасуем. Еще есть вторичный контроль по срокам на кассах: кассиры при обнаружении недоброкачественно товара, предлагают покупателю не покупать данную продукцию.

Число гипермаркетов, дискаунтеров, и торговых сетей в столице растет с каждым годом в геометрической прогрессии. А вот качество обслуживания в таких магазинах не всегда поспевает за количественным показателем. Но отдать предпочтение продукции не первой свежести или все-таки купить свежий товар, розничное дело каждого. Ведь истина стара как мир: ты – то, что ты ешь.