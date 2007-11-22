Молодые и многодетные семьи получат финансовую поддержку

Помощь окажут в погашении не льготных кредитов на строительство жилья. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент Беларуси.

В случае рождения первого ребенка или при наличии одного несовершеннолетнего - оказывается помощь в размере 20 бюджетов прожиточного минимума, при рождении второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних детей - 40 бюджетов прожиточного минимума. Многодетным семьям, где три и более детей финансовая поддержка составит 50 бюджетов прожиточного минимума.

Помощь будет предоставляться по решению местных исполнительных и распорядительных органов. Право на получение поддержки получат состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

