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Молодые и многодетные семьи получат финансовую поддержку

22 ноября 2007 20:26
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Помощь окажут в погашении не льготных кредитов на строительство жилья. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент Беларуси.

В случае рождения первого ребенка или при наличии одного несовершеннолетнего  - оказывается помощь в размере 20 бюджетов прожиточного минимума, при рождении  второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних детей - 40 бюджетов прожиточного минимума. Многодетным семьям, где три и более детей финансовая  поддержка составит 50 бюджетов прожиточного минимума.

Помощь будет предоставляться по решению местных исполнительных и распорядительных органов. Право на получение поддержки получат состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

# общество

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