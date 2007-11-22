Суд Гомельского района вынес вердикт в отношении сотрудника оздоровительного центра "Романтика"

Его халатность стала причиной смерти одиннадцатилетнего мальчика. Напомним, несчастный случай произошел 12 июня. Ребенок, играя со сверстниками, разбил стекло двери и был смертельно травмирован. Виновным в смерти мальчика признан главный инженер детского учреждения. Он приговорен к трем годам лишения свободы с пометкой на отсрочку.



Халатность сотрудника, по мнению обвинения, стала причиной трагедии. Приговор пока еще не вступил в силу и у главного инженера есть время подать жалобу на опротестование.

