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Суд Гомельского района вынес вердикт в отношении сотрудника оздоровительного центра "Романтика"

22 ноября 2007 20:24
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Его халатность стала причиной смерти одиннадцатилетнего мальчика. Напомним, несчастный случай произошел 12 июня. Ребенок, играя со сверстниками, разбил стекло двери и был смертельно травмирован. Виновным в смерти мальчика признан главный инженер детского учреждения. Он приговорен к трем годам лишения свободы с пометкой на отсрочку.
 
Халатность сотрудника, по мнению обвинения, стала причиной трагедии. Приговор пока еще не вступил в силу и у главного инженера есть время подать жалобу на опротестование.
# общество

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