Могилевский Мичурин

Белорусский селекционер-самоучка имеет все шансы вписать свое имя в книгу рекордов Гиннеса.

Он изобрел новый вид удобрений. Теперь из одного зернышка ячменя он выращивает до 40 колосьев. Удобрения можно использовать не только в растениеводстве, и подкормке животных, а даже употреблять человеку.

Все селекционные опыты Евгений Козлов начинал в собственной квартире. Эту

небольшую комнатушку экс-доцент химической кафедры превратил в лабораторию. Здесь и получил удобрение, способное сделать сенсацию в научном мире. Большинство составляющих удобрения - пищевые отходы.

Недавно он отправил свое резюме в книгу рекордов Гиннеса. Удобрение ведь

универсальное. Подходит не только растениям, но и животным. Даже на человека

целительное действие оказывают.

Сейчас могилёвский Мичурин ждёт двух событий. Вестей из книги Гиннеса и

весны. Тогда опыты можно будет продолжить.

