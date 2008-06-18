Младший брат "Минск-сити" с пропиской для отличника

Проблема дефицита мест в общежитиях решится с началом строительства новой студенческой деревни.

По указу Президента в Минске вот-вот начнется строительство уникального комплекса. Он вместит в себя почти 10 тысяч студентов. Аналогов "Мини-сити" пока нет и в странах СНГ. В студенческой деревне разместят рестораны, развлекательные и торговые центры, многоуровневые паркинги и аквапарк.

Сейчас у студентов процесс активной предэкзаменационной медитации. В перерывах – клубника. А так – гранит науки. Только у девчонок химического факультета назревает другая задачка. К 1 июля они должны выселиться из общежития – практика ежегодная, а после каникул становится вопрос – останется ли место в комнате за ними – все-таки уже пятый курс? Тут придется похимичить - реакция такого процесса не поддается никаким формулам. Или повезет или ищи съемную квартиру.

Ситуация для иногородних с общежитиями с каждым годом все критичнее. "Дневников" становится больше, а квадратных метров нет. Причем в списке первополучателей – отличники, спортсмены, активисты и льготники. Но в БГУ спокойны – для нового поколения студиозусов наступают новые времена.

Развлекательные и торговые центры, аспирантский небоскреб, кафе, столовые, парикмахерские, службы психологической разгрузки – это эскиз новой жизни студента. Это студенческая деревня 21 века, которая вмещает в себя почти девять тысяч умников. Такое сооружение, говорят, будет только у нас из всех стран СНГ.

Времена вузовцев особо не менялись: рацион дня - "голодный студент" и "вечное" сало, привезенное мамой в прошлом году. Но то, что от сессии до сессии студентам будет житься веселее в условиях мегагородка – факт.