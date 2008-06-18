Подписаться на любимое издание по льготной цене и получить подарок!

В День подписчика такие акции прошли по всей стране. А самая масштабная – в столичном Главпочтамте.

Максимум самой объективной, самой разнообразной и интересной информации. Более 30 республиканских газет и журналов сегодня боролись за право на подписчика. Нестандартный подход и хватка - в этом случае деловая – приветствовались.

У одного стенда – дегустация блюд по рецептам любимой газеты. У другого – подписку оформляет. Родители выписывали газеты по льготной цене и заполняли купоны для розыгрыша ценных призов. Малыши с удовольствием получали подарки.

Для молодых изданий – такая акция шанс заявить о себе, для маститых – еще раз пообщаться со своими постоянными читателями. Работники Белпочты своим собственным примером сегодня показывают – ничто так не радует сердце, как корешок от купона подписки на любимую газету.

Подписать звезду. Сегодня возможно было и такое. Среди гостей на празднике любителей периодики были замечены известные исполнители, поэты и спортсмены - Александр Тихонович, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Николай Мирный и Александр Медведь.

Своего любимого подписчика издания постоянно стараются удивлять и радовать, готовы ему дарить всевозможные призы и подарки, а главное – самые свежие и достоверные новости.

