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Подписаться на любимое издание по льготной цене и получить подарок!

18 июня 2008 17:41
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В День подписчика такие акции прошли по всей стране. А самая масштабная – в столичном Главпочтамте.

Максимум самой объективной, самой разнообразной и интересной информации. Более 30 республиканских газет и журналов сегодня боролись за право на подписчика. Нестандартный подход и хватка - в этом случае деловая –  приветствовались. 

У одного стенда – дегустация блюд по рецептам любимой газеты. У другого – подписку оформляет. Родители выписывали газеты по льготной цене и заполняли купоны для розыгрыша ценных призов. Малыши с удовольствием получали подарки.

Для молодых изданий – такая акция шанс заявить о себе,  для маститых – еще раз пообщаться со своими постоянными читателями.  Работники Белпочты своим собственным примером сегодня показывают – ничто так не радует сердце, как корешок от купона подписки на любимую газету.

Подписать звезду. Сегодня возможно было и такое. Среди гостей на празднике любителей периодики были замечены известные исполнители, поэты и спортсмены - Александр Тихонович, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Николай Мирный и Александр Медведь. 

Своего любимого подписчика издания постоянно стараются удивлять и радовать, готовы ему дарить всевозможные призы и подарки, а главное – самые свежие и достоверные новости.

# общество

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