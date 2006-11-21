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Каким будет мир через полвека?

21 ноября 2006 07:48
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Ведущие ученые мира подготовили прогноз на 2056 год. Одним из важных прорывов, обещают они, будет создание устройств для распознавания и передачи эмоций животных. Люди научатся понимать приматов, млекопитающих и даже рыб. И поэтому перестанут употреблять мясо. Продолжительность жизни увеличится. Через 50 лет, вероятно, появится первое поколение столетних людей. Они будут так же полны сил и энергии, как нынешние шестидесятилетние. А еще через полвека учёные планируют раскрыть тайну происхождения Вселенной. Есть вероятность контактов с инопланетными цивилизациями. Кроме того, с ними, по прогнозам ученых, можно будет встретиться и на Земле.
# общество

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