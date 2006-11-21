Каким будет мир через полвека?

Ведущие ученые мира подготовили прогноз на 2056 год. Одним из важных прорывов, обещают они, будет создание устройств для распознавания и передачи эмоций животных. Люди научатся понимать приматов, млекопитающих и даже рыб. И поэтому перестанут употреблять мясо. Продолжительность жизни увеличится. Через 50 лет, вероятно, появится первое поколение столетних людей. Они будут так же полны сил и энергии, как нынешние шестидесятилетние. А еще через полвека учёные планируют раскрыть тайну происхождения Вселенной. Есть вероятность контактов с инопланетными цивилизациями. Кроме того, с ними, по прогнозам ученых, можно будет встретиться и на Земле.