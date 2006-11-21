Забота о ветеранах войны и пенсионерах - один из приоритетов государственной политики

На Витебщине начал работу телефон доверия для одиноких пожилых людей.

Пока работники Оршанского центра социального обслуживания населения принимают не много звонков, но они уверены, что с помощью нововведения им удастся больше узнать о проблемах пенсионеров.

В Оршанском районе функционирует около 40 домов социальных услуг, обеспечивающих торговое, медицинское и культурное обслуживание в сельских населённых пунктах. Однако психологическая помощь по телефону престарелым людям на районе стала оказываться впервые. Со своими проблемами и вопросами в территориальный центр социального обслуживания населения обращаются ветераны, инвалиды и престарелые граждане. Психологическую поддержку получают все без исключения.