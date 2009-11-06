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Минское суворовское военное училище празднует день рождения

06 ноября 2009 06:45
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Первый набор курсантов прошёл здесь в сентябре 1953 года. Однако днём рождения считается 6 ноября, когда училищу вручили боевое знамя.За прошедшие годы в Суворовском подготовлено более 12 тысяч специалистов, более 30 из них стали видными военачальниками. Сотни воспитанников выполняли воинский долг за пределами СССР, многие награждены орденами и медалями. А почётный переходящий приз Министерства обороны СССР – бюст Александра Суворова – навсегда остался здесь после 1991 года.
# общество

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