Реформирование ЖКХ продолжается

К 2009 году жителям многоэтажек предстоит определиться с формой управления общим недвижимым имуществом. Об этом 22 ноября заявили столичные власти.В республике в настоящее время - 14 частных, 400 государственных ЖЭСов и столько же товариществ собственников. В порядке эксперимента в Заводском районе столицы создана дирекция единого заказчика. К ней уходит часть функций ЖРЭО. В частности - по текущему ремонту и обязанности директора ЖЭС. Эксперимент распространится и на другие города. Таким образом, экономика Беларуси приобретет новую прибыльную отрасль, а потребитель - качественные коммунальные услуги по приемлемой цене.