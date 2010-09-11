Праздник духовной музыки собрал поклонников высокого искусства у стен городской Ратуши

Здесь же развернулась и выставка-ярмарка «Осенний вернисаж». Свои картины представили белорусские художники.
Свою продукцию предложили около сотни столичных предприятий. Все – от продуктов питания до техники – продемонстрировали на ней столичные производители.
В спорт-комплексе, который минчане уже окрестили «Мини-Силичи», работает горнолыжный центр, где оборудованы три трассы для мастеров и новичков. Теперь они смогут тренироваться круглый год.
Комплекс на берегах Комсомольского озера станет новой достопримечательностью столицы. Торжественное открытие Парка Победы приурочено ко Дню города.
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