Праздник духовной музыки собрал поклонников высокого искусства у стен городской Ратуши

Новые тренажеры протестировали в горнолыжном центре «Солнечная долина» в Курасовщине

В спорт-комплексе, который минчане уже окрестили «Мини-Силичи», работает горнолыжный центр, где оборудованы три трассы для мастеров и новичков. Теперь они смогут тренироваться круглый год.