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Праздник духовной музыки собрал поклонников высокого искусства у стен городской Ратуши

11 сентября 2010 16:02
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В исполнении заслуженных камерных коллективов прозвучали классические произведения. А все выступления предварял колокольный звон.

Здесь же развернулась и выставка-ярмарка «Осенний вернисаж». Свои картины представили белорусские художники.

Праздник духовной музыки в Минске

Праздник духовной музыки в Минске

Праздник духовной музыки в Минске

Праздник духовной музыки в Минске

Праздник духовной музыки в Минске

Праздник духовной музыки в Минске

# общество # Фотофакт

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