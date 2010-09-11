Чемпионат по метанию мобильных телефонов прошел в Парке Челюскинцев

Расстаться таким образом с личным средством связи рискнули более 200 человек. А понаблюдать за необычным зрелищем собралось не менее тысячи зрителей.

Те, у кого телефон залетел дальше всех, в качестве приза получили новый. К слову, это уже восьмой чемпионат Беларуси по метанию мобильных снарядов. И на этот раз не обошлось без рекордов.

Максим Таборов, организатор чемпионата по метанию мобильных телефонов:

– Сегодня у нас был установлен новый женский рекорд Беларуси. Девушка, практически без разбега, размахнулась и зашвырнула телефон так, как не все мужчины могут его забросить.

Дарья Дубовик, рекордсменка Беларуси по метанию мобильного телефона:

– Честно, я не ожидала, что смогу побить рекорд. Участвовала в прошлом году – метнула телефон на 37 метров. А в этом году я даже не знаю, как так получилось.