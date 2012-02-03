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Две мобильные аварийно-восстановительные бригады будут созданы в Могилеве и Бобруйске

03 февраля 2012 05:37
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Их сформируют в течение недели, укомплектуют квалифицированными специалистами, современным оборудованием и техникой. Бригадам предстоит дежурить круглосуточно и, в случае необходимости, оперативно ликвидировать внештатные аварии в системе тепло- и энергоснабжения.

Необходимость их создания обусловлена двумя крупными авариями, которые произошли в системе «Могилевэнерго» и ЖКХ 20 и 27 января в Бобруйске. В результате десятки жилых домов и соцучреждения оказались отключенными от тепла, а работы по ликвидации ЧП затянулись на десятки часов.

В ближайшее время в области проведут дополнительное обследование проблемных участков теплосетей, оперативно устранят все выявленные недостатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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