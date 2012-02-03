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Волонтеры Красного креста оказывают поддержку населению в сильные морозы

03 февраля 2012 05:34
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В областях созданы мобильные пункты обогрева, в которых предложат горячее питание. По местам пребывания бездомных проходят рейды. Нуждающимся раздают одеяла, теплые вещи и обувь.

Сотрудники милиции, в свою очередь, предложат людям, не имеющим крова, определиться в места временного пребывания, медучреждения окажут другую необходимую помощь.

В Минске сегодня будет работать передвижной пункт по оказанию поддержки автолюбителям, которые попали в холодный плен и нуждаются в запуске заглохшей машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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