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Минские спасатели оказались лучшими

10 июня 2008 08:23
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Они покорили варшавскую высотку и превзошли 47 участников из четырех Европейских стран.

Команда минских спасателей завоевала первое место в международных соревнованиях по этажному восхождению. Трое белорусских участников за 4 минуты 44 секунды по лестнице поднялись на 30-тиэтажное здание в полной профессиональной экипировке. Для большей зрелищности старт был дан прямо с улицы. А посмотреть на соревнования собрались несколько сот болельщиков из разных стран.

В Минске пожарные и спасатели оттачивают мастерство в здании Национальной библиотеки. Долго почивать на лаврах победители не собираются. Уже начинают подготовку к мировому первенству, которое пройдет в Канаде.

# общество

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