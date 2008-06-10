Минские спасатели оказались лучшими

Они покорили варшавскую высотку и превзошли 47 участников из четырех Европейских стран.

Команда минских спасателей завоевала первое место в международных соревнованиях по этажному восхождению. Трое белорусских участников за 4 минуты 44 секунды по лестнице поднялись на 30-тиэтажное здание в полной профессиональной экипировке. Для большей зрелищности старт был дан прямо с улицы. А посмотреть на соревнования собрались несколько сот болельщиков из разных стран.

В Минске пожарные и спасатели оттачивают мастерство в здании Национальной библиотеки. Долго почивать на лаврах победители не собираются. Уже начинают подготовку к мировому первенству, которое пройдет в Канаде.