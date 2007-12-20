Минск встречает Деда Мороза

В полдень он прибыл из Беловежской пущи в столичную резиденцию в парке Горького. Уже второй год подряд из-за теплой погоды Дедушка отправляется в новогоднее турне не на санях, а на карете с лошадями. Вместе с Дедом Морозом его верная помощница Снегурочка. Свою работу волшебники откладывать не стали. До Нового года им нужно успеть разобрать корреспонденцию и, конечно, зажечь огни на главных новогодних елках. А вот принимать визиты детворы Дед Мороз планирует вплоть до православного Рождества.