Прямой эфир

Минск встречает Деда Мороза

20 декабря 2007 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В полдень он прибыл из Беловежской пущи в столичную резиденцию в парке Горького. Уже второй год подряд из-за теплой погоды Дедушка отправляется в новогоднее турне не на санях, а на карете с лошадями. Вместе с Дедом Морозом его верная помощница Снегурочка. Свою работу волшебники откладывать не стали. До Нового года им нужно успеть разобрать корреспонденцию и, конечно, зажечь огни на главных новогодних елках. А вот принимать визиты детворы Дед Мороз планирует вплоть до православного Рождества.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 декабря 2007 15:48

Милиция переходит на усиленный режим несения службы

20 декабря 2007 12:06

Исправительные учреждения открытого типа или домашний арест

20 декабря 2007 12:04

"Пралески" выступили в Минской областной детской больнице