Милиция переходит на усиленный режим несения службы

В новогоднюю ночь для охраны правопорядка планируется задействовать более 10 тысяч сотрудников.

Со всей строгостью в праздничные и предпраздничные дни правоохранители будут подходить к тем, кто использует и реализует пиротехнические изделия. Торговля с рук пиротехникой запрещена. Сегодня за это к ответственности привлечено свыше 90 человек, изъято более 30 тысяч таких средств. А вот к нетрезвым гражданам во время культурно-массовых мероприятиях милиционеры обещают относится лояльно.

Усиленный режим работы правоохранителей продлится с 24 декабря по 8 января.

Наземный общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов ночи. До 2:30 - метро. Чтобы развести минчан после новогоднего фейерверка от стелы "Минск - город герой" выделено дополнительное количество автобусов. Движение легкового транспорта ограничиваться не будет, а вот остановку автомобилей вблизи мест проведения праздничных мероприятий запретят.

Всего в столице в рождественские и новогодние дни пройдет около 150 основных культурно-массовых мероприятий. Местом главных городских гуляний станет площадка у Национальной библиотеки.