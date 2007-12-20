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"Пралески" выступили в Минской областной детской больнице

20 декабря 2007 12:04
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Участники фольклорного ансамбля "Пралески" столичного Дворца детей и молодежи подготовили рождественские представления для маленьких пациентов городских клиник. Юные артисты постарались, чтобы ребята хотя бы на время забыли о боли, почувствовали праздник. Представление проходило в рамках благотворительной акции "Наши сердца - больным детям". В праздничные дни юные артисты порадуют театрализованными представлениями маленьких пациентов и в других столичных клиниках.
# общество

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