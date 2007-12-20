"Пралески" выступили в Минской областной детской больнице

Участники фольклорного ансамбля "Пралески" столичного Дворца детей и молодежи подготовили рождественские представления для маленьких пациентов городских клиник. Юные артисты постарались, чтобы ребята хотя бы на время забыли о боли, почувствовали праздник. Представление проходило в рамках благотворительной акции "Наши сердца - больным детям". В праздничные дни юные артисты порадуют театрализованными представлениями маленьких пациентов и в других столичных клиниках.