Минск продолжает праздновать 943 День рождения

Гуляния проходят и 12 сентября во всех районах города. Программа второго дня расписана буквально по минутам.

Наиболее массовая – площадка у комплекса «Минск-Арена». Там состоялась молодежная акция с участием коллективов и исполнителей различных танцевальных направлений и музыкальных стилей, а также цирковых артистов. А в 18.00 на «Минск-Арене» стартовали международные соревнования по таиландскому боксу «Большая восьмерка» за титул чемпиона мира.

Ценителей классики, театр оперы и балета пригласил на концерт солистов белорусской оперы. А для молодежи в дискоклубах столицы подготовлены культурно-развлекательные программы. Лучшие работы белорусских фотомастеров можно увидеть в Национальном художественном музее.