Минчане года – люди различных сфер деятельности

Образование, строительство, промышленность, торговля, транспорт и спорт. Почетное звание присваивается уже 10 лет. За это время «Минчанами года» стали более сотни жителей столицы.

Даше 24. За хрупкими плечами этой миниатюрной девушки – звание двукратной чемпионки Европы, серебро чемпионата мира и бронза на зимней Олимпиаде в канадском Ванкувере. Ее родители в 80-х годах активно участвовали в создании архитектурного облика Минска, затем переехали в Сибирь. Мама Даши стала главным архитектором строящегося города Нягань. Семейная династия зодчих закончилась на Даше. Она выбрала спортивную карьеру. О Минске знаменитая белоруска говорит кратко и душевно – «родной город».

Дарья Домрачева, спортсмен-инструктор национальной команды по биатлону, бронзовый призер зимней Олимпиады-2010:

– Минск, конечно же, – самый любимый город, родной город, в который всегда приятно возвращаться, всегда хочется возвращаться. Чувствуется, что это родная земля, родной воздух.

Мы застали Дашу недалеко от Минска – на тренировочной базе – что вообще большая редкость. Прославленная биатлонистка все время в разъездах. Впрочем, ездить ей не привыкать: еще с детства каждое лето она преодолевала немалые расстояния, чтобы добраться из России в Беларусь к любимой бабушке.



Ровесница Даши Алеся – о любимом Минске знает все и может говорить о нем часами. И даже, когда звонок с урока прозвенит, она еще что-то обсуждает с учениками.

Алеся Зеневич, учитель белорусского языка средней школы №43 Минска:

– Это родной город. А когда что-то для тебя родное, то трудно сказать, за что ты это любишь.

Любовь в каждом слове: Алеся даже об обычном, казалось бы микрорайоне Чижовка, в котором она выросла и теперь работает, рассказывает с особым трепетом. Для гостей Минска нередко выступает в роли экскурсовода. Но чаще – для любимых учеников в стихах и прозе, и о городе, и о стране, и ее знаменитых людях.

Алеся Зеневич, учитель белорусского языка средней школы №43 Минска:

– «Чалавек – гэта цэлы свет». И я думаю, что в принципе по праву можно с этим высказыванием согласиться. Каждый человек – это целый мир, который необходимо познать. Ну а маленькому человечку необходимо помочь устроиться в этом мире – самое главное.



35 лет маршрутами родной столицы. Вячеслав Степанович объездил не только на месте водителя, но и с правой стороны, рядом со стажерами. Три сотни учеников по всей Беларуси. Хотя он смотрит на Минск чаще через лобовое стекло троллейбуса и через боковые зеркала. Прелести растущего мегаполиса заслуженный минчанин сумел подметить.

Вячеслав Пупко, водитель троллейбуса филиала "Троллейбусный парк № 4" КУП «Минсктранс»:

– Город растет красивый, зелени много, цветов, вообще приятно в городе стало, особенно центр города стал неотразим.

Ольга Юруть, Ирина Туркова, Людмила Орлова, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.