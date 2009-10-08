Минск 8 октября

9 октября коммунальщики откроют горячий сезон в жилых домах столицы.

Первыми прогреются стены зданий-старожилов и малоэтажек, не успевших пройти капитальный ремонт. Позже микроклимат наладят в квартирах новостроек. В течении недели теплее станет в общежитиях, гостиницах, архивах, библиотеках, учебных заведениях, административных зданиях, учреждениях физкультуры и спорта. Предстоящий понедельник станет кульминацией отопительной кампании.



СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ВЕТКИ МИНСКОЙ ПОДЗЕМКИ ПЕРЕКРАИВАЕТ ВОДНУЮ СИСТЕМУ

Чтобы маршрут трубопровода не заблудил в лабиринтах метрополитена, артерии вынесут за границы и пустят по альтернативному направлению. Пока делу время, близлежащие кварталы окажутся в сухом списке. 9 октября с 23:00 и до 6 утра в зону пониженного давления холодной воды попадают улицы Либкнехта, Розы Люксембург, Прилукская, Лермонтова, Щорса, Коржа, Грушевская, Разинская, Харьковская, Кальварийская, Короля, Романовская Слобода и площадь Независимости. Дефицит Н2О испытают также четвертая клиническая больница, научно-практический центр «Кардиология», завод строительных изделий, ЗАО «Витэкс», гостиница «Минск», первая стоматология, больница патологии слуха, голоса и речи и замкнет список Республиканская стоматологическая поликлиника.



ПОДПИСАН НОВЫЙ ПРОЕКТ КУПАЛОВСКОГО ТЕАТРА

Театру вернут вторую молодость. По сценарию архитекторов старую пристройку обновят и стилизуют под 19 век. В ней разместятся три этажа вглубь и пять наземных с мансардами. Склады для декораций, гримерные и пошивочные цеха разместятся в подвале. Сами же подмостки станут просторнее, а зрительный зал будет точным аналогом театра позапрошлого столетия. К слову, и фасад, и интерьер почти заново будут создавать по архивным фото и первому проекту.



ПОЧЕМУ НЕ ЗАКОНЧЕНА РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА НА УЛИЦЕ БЕРУТА?

Точка, которой на карте благоустройства места не нашлось. Там, где сейчас впору наводить порядок, работа вовсе не кипит. Сквер на Берута, приложи сюда руку истинный мастер, мог бы стать одним из любимых уголков минчан. Живописная природа, водоем, площадка для детей. Но пробелы в работе ремонтников так и режут глаз. Пешеходные дорожки рабочие обновляли все лето, а осенью и след простыл. Пока жители микрорайона тешат себя надеждами, укладчикам тротуарной плитки не мешало бы вернуться и сделать работу над ошибками.



РЕКОРДСМЕНОВ «ТРУДОВОГО ЛЕТА-2009» НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ

За свой результат в трудовом семестре юные передовики боролись в двенадцати молодёжных отрядах: штурмовали строительные площадки, вспахали и пропололи не один гектар земли, посадили сотни деревьев, покрасили стены и навели марафет в стенах общежитий. Для некоторых проводить каникулы с пользой уже стало традицией.



В НАЦИОНАЛЬНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Среди гостей – сотни самых культурных людей не только столицы, но и всех областей Беларуси: от директоров музеев до библиотекарей. В подарок творческим личностям – почетные грамоты, нагрудные знаки «За вклад в развитие культуры Беларуси» и, конечно концерт.



8 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Ровно 70 лет назад из Москвы в Минск доставили первые деревянные трамвайные вагоны. В ту же ночь их уже опробовали в движении. Первыми пассажирами стали минские чиновники. В 1944 году 33 тысячи горожан вышли на восстановление Минска. И это был не субботник, а воскресник! За день они достали из развалин и сложили 1 миллион 300 тысяч кирпичей, очистили более 15,5 тысяч квадратных метров площадей и засыпали 2,5 тысяч кубометров воронок. В тот же день началось восстановление памятника Ленину у Дома правительства.



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