Необычный фермерский эксперимент в Гомельской области

Хойникский фермер получил от местных властей совершенно безвозмездно три телятника и зерносклад.

Предприниматель намерен реализовать там свой мини-инвестиционный проект, заработать на нём и предоставить работу ещё пятерым сельчанам.

Жители больших мегаполисов, без них точно бы не выжили, или, по крайней мере, остались бы голодными. По статистике один крестьянин может прокормить пятерых горожан и, как не удивительно, дать работу пяти городским жителям.

Простой пример. Крестьянин собрал урожай, обеспечив, тем самым, пять рабочих мест в городе. Первый горожанин может переработать зерно на муку. Второе рабочее место – выпечка хлеба. Третье – продажа и хлеба, и муки. Четвертый горожанин с подачи сельчанина займется производством комбикорма. А пятый – переработкой.

Фермерскому хозяйству всего год. Выйдя на пенсию, Павел Петрович с супругой Валентиной твердо решили свое будущее связать с сельским хозяйством. На своих пяти сотках всегда держали и телят, и свиней. Но теперь для большого дела этих ресурсов оказалось недостаточно. И семейная фермерская пара, составив бизнес-план, отправилась в райисполком.

Это первый опыт передачи недвижимости даром в соответствии с принятым в феврале 2007 года указом 108. Но быть первыми всегда непросто. И Хойникские власти, можно сказать, дебютировали, бесплатно отдав фермерам три телятника и зерносклад.

– Основной целью, которую ставит сегодня перед собой райисполком, является вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, которого в районе у нас много, чтобы оно не разрушалось. Привлечь при этом частный бизнес, создать рабочие места, – рассказала начальник отдела экономики Хойникского райисполкома Гомельской области Людмила Логвиненко.

– Вы знаете, что у нас около 30% бывших хозяйств, колхозов и совхозов приватизировано. Они частные. И только 11 два года назад из 500 с лишним приватизированных плохо работали. Мы отдали хозяйства частникам. В 3-5 раз производство подняли. Спасли их, – отметил Александр Лукашенко на пресс-конференции региональным СМИ России 2 октября.

Белорусов не зря называют крепкими аграриями: традиционные колхозы вполне гармонично сегодня дополнились фермерскими хозяйствами. Причем нередки случаи, когда фермерами становятся специалисты, пришедшие из классических сельхозпредприятий. Так сказать, перешли на вольные хлеба.

– Средний возраст от 35 до 55 лет. Крепкий состав глав фермерских хозяйств. Средний надел хозяйств, составляет порядка 47 гектаров земли. По качественному составу, в основном, это специалисты сельского хозяйства: бывшие агрономы, инженеры, зоотехники и другие специалисты, – рассказал специалист комитета по сельскому хозяйству Миноблисполкома Леонид Соловьев. – Государство фермерам предоставляет землю, чтобы он организовал на этой земле сельскохозяйственное производство, независимо от того, будет оно заниматься растениеводством, или животноводством.

Антон с фермерским делом знаком заочно, но весьма серьезно: он организовал для частников-аграриев интернет-портал и собрал полную базу отечественных фермерских хозяйств.

– Многие интересуются поиском партнеров, смотрят нашу базу фермеров. Фермерство хорошо там, где оно может успешно конкурировать с большими СПК. Это нетрадиционные области, такие как страусоводство, выращивание лекарственных растений, особые сорта садоводства и т.д. В таких областях оно успешно конкурирует, – считает руководитель интернет-портала для фермеров Антон Иванов.