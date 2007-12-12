Прямой эфир

Минлесхоз Беларуси предлагает выработать единые для СНГ подходы в борьбе с незаконными рубками

12 декабря 2007 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главы лесохозяйственных ведомств стран содружества соберутся сегодня в Москве на очередное заседание Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству. Благодаря созданной Государственной охране по защите леса и расширению ее полномочий в Беларуси, за последние 5 лет число незаконных рубок уменьшилось на 44%. Примерно в 85% случаев виновные выявлены и наказаны.
Помимо взаимодействия в сфере борьбы с незаконными рубками, пожарами, болезнями и вредителями леса, эксперты сегодня рассмотрят участие государств Содружества в реализации инвест-проектов по развитию лесопромышленного комплекса России. Обсудят также организацию Совета ректоров вузов СНГ лесного профиля.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 декабря 2007 19:47

Озвучена причина крушения вертолета в Гомеле

11 декабря 2007 19:44

В Минске перекрыт очередной канал торговли людьми

11 декабря 2007 19:44

Контрафактные шубы из Италии