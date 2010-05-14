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Минчане недовольны скейтбордистами в парке Горького

14 мая 2010 06:37
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На что только не насмотрелся классик за десятилетия своего пребывания в парке — теперь вот прямо перед ним будет специально оборудованная площадка для катания на скейтбордах!

Неизвестно, какой была бы повесть «Детство», напиши ее Максим Горький в наше время. И уж тем более не ясно, как писатель отнесся бы  к экстремальным видам спорта. Но что уж точно не понравилось бы классику, так это то, что площадку перед постаментом памятника облюбовали скейтбордисты. Старшее поколение возмущено.

Прохожая:
Молодые люди катаются здесь, ломая гранит

Прохожий:
Молодежь должна отдыхать. Почему бы и нет.

Продавец:
По крайне мере, они хоть чем-то заняты.

Вполне возможно, вскоре будет найден компромис: на этом месте появится специальная площадка. И гранит цел, и подрастающее поколение при деле.

# общество # Скейтбординг

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