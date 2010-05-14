Череда убийств ветеранов Великой Отечественной войны в России

Сегодня в Москве снова убита пенсионерка. Это уже третье подобное преступление за последние два дня.84-летняя женщина была найдена связанной и со следами удушения в собственной ванной. Скорее всего, жертва сама открыла дверь преступнику. Тела еще двух пожилых женщин – ветеранов войны – были найдены двумя днями ранее. В милиции предполагают, что все эти преступления совершены одним человеком и планируют взять под тщательный контроль квартиры, в которых проживают одинокие ветераны.