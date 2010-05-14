Многопрофильный Центр по содействию занятости молодежи открылся в Минске

Здесь помогут найти работу, пройти обучение и получить консультацию. Начинающих собственное дело ждут льготы и поддержка.

Еще два года до выпускного, но уже сейчас будущий экономист повышает свою ликвидность на рынке труда. Анастасия и подумать не могла, что случайно прочитанное в газете объявление молодежной службы даст ей такие преимущества, причем совершенно бесплатно.

Анастасия Вашкалай, студентка:

– Я здесь узнала, как нужно правильно составлять резюме, чтобы тебя приняли на работу.

Тысячу молодых людей обратились, и половина уже трудоустроена. Статистика Службы занятости молодежи повышается с каждым днем.

Ирина Скорина, координатор Многопрофильного центра по содействию занятости молодежи:

– Для молодежи возможны бесплатные тренинги и семинары. Наши глобальные темы – эффективное трудоустройство и с чего начать свое дело, как правильно стать руководителем, как правильно скоординировать свое время.

Здесь не только готовы дать дельный совет, но и практически помочь юным предпринимателям. Регистрация и размещение предприятия – на льготных условиях. А еще отличный бонус – бесплатные консультации юриста, бухгалтера и обучение – удачное подспорье для успешного бизнеса.

Здесь уже подготовлены офисы для юных бизнесменов. И перспективу такого содействия высоко оценили представители ООН и ЕС. Выделив на развитие этого Центра 200 тысяч евро.

Антониус Брук, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

– Центр будет оказывать содействие молодым людям в трудоустройстве, с тем, чтобы они могли получить интересную и хорошо оплачиваемую работу. Также выражаю надежду на то, что успешный опыт работы Центра в будущем будет распространен и в других городах Беларуси.

Новый центр – новые возможности. Как в трудоустройстве, так и в открытии собственного дела. 10 новых предприятий малого бизнеса уже стали не только приносить прибыль, но и создавать новые рабочие места. Кстати, для молодых и инициативных.

Ольга Юруть, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.