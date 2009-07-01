Михаил Калашников приедет в Минск

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны стран СНГ и дальнего зарубежья состоится 2 июля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Гостей из Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Эстонии, Литвы, Латвии познакомят с экспозицией музея и стационарными выставками цикла «Беларусь. Триумф победителей»: «Беларусь партизанская», «Трофеи войны», «Битва за Беларусь», созданных по материалам фондов музея. Посетители увидят оригинальную коллекцию партизанских рукописных журналов, поступивших в музей со дня его открытия в 1944 году, трофейное оружие и мебель, живописные и графические работы белорусских художников на партизанскую тематику. Заключительным аккордом встречи станет показ документального мультимедийного фильма «Операция Багратион».

Специально на встречу в Минск приедет выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. Всемирную известность ему принесло изобретение автомата АК-47, известный как автомат Калашникова. Помимо конструирования боевого оружия, Михаил Калашников увлекается классической музыкой и является автором трех книг-воспоминаний о войне: «Записки конструктора-оружейника», «От чужого порога до Спасских ворот», «Я с вами шел одной дорогой», сообщает БЕЛТА.