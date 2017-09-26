Мифы о медицине: стоит ли отказываться от молочных продуктов, если вы больны

Многие утверждают, что употребление молока или мороженого ухудшает симптомы простуды. Но так ли это? Автор BBC Клаудиа Хэммонд проводит некоторые аргументы за и против, правда издание акцентирует внимание на том, что статья содержит только общие сведения и не должна рассматриваться в качестве замены рекомендаций врача.

Приводим самые любопытные моменты из материала британского автора.

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Ваш нос заложен, глаза слезятся, и болит голова. Вы можете хотеть или не хотеть есть. На случай, если вы всё же голодны, существует множество предписаний о том, что вам следует и не следует есть. Как правило, именно молочные продукты рекомендуют исключить из рациона питания.



Некоторые считают, что во время простуды лучше отказаться от мороженого, сыра и, помимо всего прочего, молока. Объясняется это тем, что молочные продукты увеличивают количество слизи, выделяемой организмом. Звучит не очень приятно. Но действительно ли это так?

Одно только слово «слизь» вызывает у нас чувство отвращения.

Однако именно это вещество играет важную роль в нашей жизни. Слизистые оболочки защищают от раздражения или повреждений многие органы нашего тела, включая дыхательную трубку, легкие, пищевод и желудок. Именно поэтому слизь нам действительно необходима. Но полезна она для человека лишь в умеренных количествах.

Мысль о том, что употребление молока влияет на выработку слизистого вещества, существует на протяжении многих веков. Подтверждение этому можно найти в традиционной китайской медицине и работах доктора 12 века Мозеса Маймонида. Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что 58% людей все еще верит в это, а некоторые слышали это от своих лечащих врачей.

Оказывается, для того, чтобы проверить миф, вовсе не обязательно пить молоко в огромных количествах.

Опрос, проведенный в 1993 году, показал:

почти две трети людей считают, что всего лишь один стакан молока привел к появлению большего количества слизи в горле. Чтобы описать свои ощущения, люди использовали следующие слова: липкий, плотный, не дышащий, обильный, забитый.

Все это отличается от ощущений, которые возникают при серьезной аллергии на молоко. К слову, проявляется она лишь у небольшого количества взрослых. Сопровождается аллергия такими симптомами, как тошнота, сыпь и затрудненное дыхание. Не стоит путать это и с непереносимостью лактозы, когда у людей просто-напросто нет нужных ферментов для переваривания лактозы, содержащейся в молоке. При непереносимости лактозы появляется вздутие живота, приступы тошноты или диарея после того, как человек выпьет молоко.

Ученые из Южной Австралии дали 125 людям выпить коровьего или соевого молока.

Термообработка молока ароматом перечной мяты сделала образцы неразличимыми на вкус. Когда позже проводили опрос, часть людей, которые выпили коровье молоко, отметили, что им было труднее глотать, слюна стала гуще, в горле ощущался слизистый налёт. Вы можете подумать, что на этом эксперимент закончился. Однако то же самое говорили и те люди, которые выпили соевый напиток. Интересно, что люди, которые верили в связь между молоком и слизью, с большей вероятностью обнаруживали эти ощущения, какой бы тип они не употребляли, хотя это не было статистически значимо.

Но люди, которые принимали участие в исследовании, не были простужены. А что, если вы чувствуете себя плохо ещё до употребления молока? Может ли коровье молоко ещё больше усугубить ситуацию? Не стоит читать о следующем эксперименте во время трапезы.

На этот раз исследователи намеренно заразили добровольцев простудным вирусом, дали выпить молока и затем попросили не только фиксировать какие-либо симптомы «молочного» заболевания, но и собирать носовые выделения и взвешивать их.

Они обнаружили, что люди, которые верили в эту связь, с большей вероятностью обнаруживали у себя симптомы.

На самом же деле они выработали такое же количество секретов, как и те, кто не верил. И выпитое молоко не повлияло на количество секретов.

Таким образом, нет веских доказательств того, что употребление молочных продуктов приводит к выделению большего количества слизи. Но, похоже, что некоторые люди могут ощущать дискомфорт в организме, что объясняет тот факт, что некоторые верят в данную связь, а некоторые – нет.

Возможно, после употребления молока образуется не слизь, а лишь что-то похожее на нее? Молоко является эмульсией, поэтому после смешивания со слюной капли группируются вместе, этот процесс называется флокуляция. То же самое может произойти и при употреблении соевого молока, поскольку оно также является эмульсией, может изменить ощущения во рту человека,

вызывая чувство, которое люди склонны принимать за слизь, даже если никакой слизи и нет.

«А что же насчет мороженого? Молоко в мороженом не должно приводить к увеличению количества слизи. Но вся суть мороженого в том, что оно замерзшее, холодное. А, если вы простужены, следует ли вам есть слишком много холодного? – Вряд ли. Холодная пища изначально понижает температуру в желудке, но как только начнутся пищеварительные процессы, начнет вырабатываться тепло, и вскоре вы согреетесь», – утверждает Клаудиа Хэммонд.

Поэтому если вы простужены, и хотите мороженого или молока, не стоит себя ограничивать. Они не вылечат вас, но и не ухудшат симптомы простуды.

Перевод с BBC Реентович Юлия