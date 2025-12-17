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Перечень медизделий, которые не подлежат регистрации в ЕАЭС, изменится в Беларуси

17 декабря 2025 13:39
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Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение о правилах обращения медицинских изделий в ЕАЭС. Согласно Указу Президента Беларуси, изменится перечень медизделий, которые не подлежат регистрации на территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 31 декабря 2027 года регистрировать медизделия можно как по национальному законодательству, так и в соответствии с правом союза. Это позволит обеспечить стабильность оборота медизделий и минимизировать риски возникновения их дефицита.

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