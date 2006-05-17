Маршрутные такси на особом контроле у ГАИ

Ежедневно работники столичной Госавтоинспекции составляют более 30 актов о запрете эксплуатации маршрутных такси. Причина, как правило, неисправности в тормозной системе и рулевом управлении. Кроме того, машины зачастую имеют неподобающий внешний вид. Такие автомобили сотрудники ГАИ выявляют на конечных остановках и, после составления акта о запрете эксплуатации, снимают с них госномера. Вернуться на столичные улицы эти машины смогут только после капитального ремонта и прохождения техосмотра. Только за первый квартал нынешнего года было выявлено 338 неисправных маршрутных такси.