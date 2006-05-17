В армию возьмут не каждого:

Вес призывника при приеме на военную службу в Беларуси не должен быть менее 45 килограммов, а рост менее 150 сантиметров. Новобранец должен иметь пропорциональное телосложение и быть физически развитым. Такие требования содержатся в постановлении Министерства обороны и Министерства здравоохранения республики. Молодые люди, не подходящие под эти параметры, подлежат обследованию и признаются временно негодными к военной службе на 12 месяцев. Если и через год у таких лиц не выявлено положительной динамики, им повторно предоставляют отсрочку от призыва на срочную военную службу, службу в резерве до трех лет с последующим медицинским освидетельствованием, отмечается в постановлении. Кроме того, в документе говорится, что лица с массой тела более 90 килограммов к военной службе в мобильных соединениях негодны.