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Болеть минчане стали меньше

17 мая 2006 13:56
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Минчане стали меньше болеть, - такой факт озвучил на встрече с журналистами председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич. За прошлый год столичные медики зафиксировали  3 миллиона случаев заболеваний.  В среднем - по 2 диагноза на каждого минчанина. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют. А вот психических расстройств стало меньше. Снизилось количество случаев детской инвалидности. 
Особое внимание медики  уделяют профилактике заболеваний. Так,  до конца 2007 года в каждом районе столицы будет работать центр профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики пошли даже на эксперимент: теперь давление можно будет измерить в... метро по дороге на работу или в аптеке.
В ближайшие  десять  лет вопрос  с офтальмологическими заболеваниями будет закрыт, утверждает Дмитрий Пиневич: есть чем лечить и где. А главное - есть хорошие специалисты. В течение двух лет будут созданы и дополнительные отделения гемодиализа.
# общество

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