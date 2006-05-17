Болеть минчане стали меньше

Минчане стали меньше болеть, - такой факт озвучил на встрече с журналистами председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич. За прошлый год столичные медики зафиксировали 3 миллиона случаев заболеваний. В среднем - по 2 диагноза на каждого минчанина. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют. А вот психических расстройств стало меньше. Снизилось количество случаев детской инвалидности.

Особое внимание медики уделяют профилактике заболеваний. Так, до конца 2007 года в каждом районе столицы будет работать центр профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики пошли даже на эксперимент: теперь давление можно будет измерить в... метро по дороге на работу или в аптеке.

В ближайшие десять лет вопрос с офтальмологическими заболеваниями будет закрыт, утверждает Дмитрий Пиневич: есть чем лечить и где. А главное - есть хорошие специалисты. В течение двух лет будут созданы и дополнительные отделения гемодиализа.