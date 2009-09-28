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Мария Есьман получила три титула на «Мисс Интерконтиненталь-2009»

28 сентября 2009 07:38
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Белоруска достойно представила страну, получив титулы «Первой вице-мисс», «Мисс Интерконтиненталь Европа» и «Мисс конгениальность».

На прошедшем накануне в Минске международном конкурсе красоты грацию и обаяние демонстрировали 56 девушек с шести континентов. Посмотреть на красавиц со всего мира и поддержать нашу конкурсантку приехал и Президент Александр Лукашенко.

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

Ну а титула «Мисс Интерконтиненталь» удостоена представительница Венесуэлы Анэли Куинтэро. На платиновой короне, которую получила первая красавица, 720 бриллиантов. Эта диадема – самая дорогая среди подобных наград. Её оценивают в 361 тысячу долларов. Поэтому организаторы произведение ювелирного искусства у победительницы после конкурса забирают.

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

К слову, конкурс «Мисс Интерконтиненталь» давно разменял четвёртый десяток. Он входит в пятерку самых престижных состязаний красоты в мире. На этот раз организовали шоу и транслировали на русском и английском языках наши коллеги с телеканала ОНТ. Красочный финал в Футбольном манеже видели в 30 странах мира.

«Мисс Интерконтиненталь-2009»

# общество # Конкурсы красоты

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